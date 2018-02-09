Осиротілий за живих батьків. Хвору дворічну дитину врятували лікарі й поліцейські від п'яної матері на Волині. У стані середньої тяжкості хлопчика передали в інфекційну лікарню, де провели курс лікування. І тепер він перебуває у будинку дитини. Ані мати, ні батько, ні інші родичі жодного разу до дитини не навідалися і навіть не поцікавилися її долею. Тему продовжать наші кореспонденти.

До будинку дитини хлопчика перевели з обласної інфекційної лікарні. Тут він живе вже другий тиждень. Дворічний малюк - добре розвинений і цілком здоровий, кажуть спеціалісти.

"Хлопчик хороший, активний, самостійно їсть, добре вступає в контакт, грається іграшками, грається зі своїми ровесниками", - говорить Володимир Алєйніков, головний лікар Волинського будинку дитини.

До інфекційної лікарні дитину привезла швидка у супроводі патрульних.

"У стані середньої важкості, з температурою, нежиттю, кашлем, з катаральними явищами, без мами. Було діагностовано респіраторну інфекцію і запалення легень", - говорить Тетяна Яцишина, завідувачка відділенням Волинської інфекційної лікарні.

Коли приїхала швидка - мати - була п'яна. Тож - лікарям довелося викликати поліцію. Коли медики вирішили забрати хлопчика до лікарні - жінка навіть не відреагувала.

"Хата виходить приватизована, і ви не маєте права взагалі до мене заходити. До побачення! До побачення!"

Умови, в яких жила родина, вразили поліцейських. Світла немає, скрізь бруд, обдерті стіни.

"Мати справді буда нетвереза, Медики сказали, що якщо вони зараз хлопчика не заберуть до лікарні, то він до ранку може й не дожити", - говорить Ольга Бузулук, речниця патрульної поліції Луцька.

Ані в лікарню, ані в будинок дитини мати жодного разу не навідалася і навіть не цікавилась, як там її син. Байдуже їй і до старшої доньки. Дівчинка живе з батьком. А мати, мовляв, не має з чим прийти до дитини.

"Щодо матері готуємо позовну заяву до суду на позбавлення її батьківських прав щодо сина", - говорить Федір Шульган, керівник служби у справах дітей Луцької міської ради.

Соціальні працівники не раз намагалися поспілкуватися із жінкою. Залишали запрошення за адресою, де живе. Але - до соціальної служби вона так і нез'явилася. Ми зателефонували їй. Каже - хотіла б забрати сина, але не має умов.

"У мене немає зараз, куди його забрати, нормальних теплих умов, нормального життя. Я не можу зараз його забезпечити. - Не будете забирати, то вас можуть позбавити батьківських прав. - Я це розумію", - говорить мати залишеного хлопчика.

Якщо найближчим часом мати не отямиться - кажуть у соцслужбі - хлопчика можуть усиновити. Наразі лише в Луцьку родин, які хотіли б це зробити - п'ять.