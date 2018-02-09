Рясний сніг, буквально, взяв у полон Чернівецьку область. Там, лише за добу, випала місячна норма опадів. Без електропостачання залишаються десятки населених пунктів. Як справляються з негодою - в нашому наступному сюжеті.

На Буковині негода розпочалася ще напередодні надвечір. І вже до ранку снігом замело усе. Лише за ніч намело близько тридцяти сантиметрів, а в гірських районах - до півметра снігу. Рятувальникам довелося застосовувати спецтехніку.

"Цілу ніч рятувальники працювали по відбуксируванню фур, які утруднювали проїзд. Це напрямок Порубне, Остриця. Також в нас були проблеми на Заліщицькому напрямку, де в нас було блокування дороги", - говорить Василь Бабюк, керівник відділу реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України у Чернівецькій області.

Зі снігового полону - рятувальники вивільнили три десятки вантажівок. Снігопаду не витримували не лише автомобілі. Від важкого снігу ламалися дерева, обривалися лінії електропередач. Чернівчанин Ігор - із лопатою від самого ранку. Відкопує свій мікроавтобус.

"Сніг трошки тяжкуватий, бо мокрий, температура вже, схоже, йде до плюса. А випало нівроку так, діятм в радість, шикарно. Діти вже покопали і пішли - тільки лопати полишалися".

Із лопатами і продавці магазинів.

"Ми рішили трохи подурачитися. На роботі скучно. Вийшли трошки сніжком покидатися".

А от найбільше лапатому снігу радіє малеча. На вулицю вийшли ліпити сніговиків та гратися.

"Ми пішли спеціально гуляти, тому що зараз в Україні дуже рідко буває така погода і хочеться насолодитися цим снігом. Поки не захворіли - треба насолоджуватися моментом".

Зараз ситуація в місті та по області стабілізувалася. Дороги чистить снігоприбиральна техніка. В посиленому режимі працюють комунальники та рятувальники. Засніжило і Івано-Франківську область. У містечку Лисець - комунальники звітують - трактор із самого ранку розчищає вулиці містечка, та на околиці техніку не бачили.

Тож люди вимушені самотужки розкидати сніг, аби можна було пройти. На трасі ж - проїхати можна, але складно - кажуть водії.

"Дороги не чищені, техніка з ранку не працювала. Я бачив, виїжджав о 6 годині ранку, техніка працювала на дорогах. Отсюда в село не попадає ніколи", - говорить Семен Цюцьмець, водій.

Через сніг - подекуди дерева попадали прямо на дорогу, тож аби транспорт міг проїхати - їх доводилося розрізати рятувальникам. Допомагали вони і водіям, які не впоралися із кермуванням та опинилися у кюветах. Їхні автомобілі довелося витягати. Загалом же по області - обмежень для руху машин - немає. Але рятувальники закликають - без нагальної потреби утриматися від поїздок.