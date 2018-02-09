В пятницу, 9 февраля в поликлинике города Шостки Сумской области внезапно умерла пожилая женщина.

Об этом передает Шостка.Info.

Трагедия случилась в рентген-кабинете.

По словам врачей, произошла "внезапная смерть". Умершая была 1943 года рождения. Сотрудники полиции начали проверку по факту смерти. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, в магазине Львова внезапно умер молодой иностранец.