В рентген-кабинете поликлиники внезапно умерла женщина [ Редактировать ]
В пятницу, 9 февраля в поликлинике города Шостки Сумской области внезапно умерла пожилая женщина.
Об этом передает Шостка.Info.
Трагедия случилась в рентген-кабинете.
По словам врачей, произошла "внезапная смерть". Умершая была 1943 года рождения. Сотрудники полиции начали проверку по факту смерти. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, в магазине Львова внезапно умер молодой иностранец.
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