Археологи из Бельгии и Нидерландов обнаружили останки собаки в захоронении охотников-собирателей и предположили, что эмоциональная связь между людьми и собаками возникла еще 14 тысяч лет назад.

По мнению исследователей, люди могли держать собак не только ради пользы, которую они приносили, но и в качестве домашних любимцев, о которых заботились и ухаживали за ними.

В 1914 году в каменоломне недалеко от немецкого города Бонна обнаружили захоронение мужчины, женщины и собаки. Позднее исследователи определили, что в вместе с людьми были похоронены две собаки - взрослая и щенок в возрасте 27-28 недель. Недавний радиоуглеродный анализ показал, что останки собак и людей датируются одним временем, примерно 14 тысячами лет. Это древнейшее совместное захоронение людей и собак, найденное до сих пор.

Исследователи изучили кости собак и обнаружили, что у щенка, вероятно, была горизонтальная гиперплазия зубной эмали и периодонтит, которые редко встречаются у молодых собак. Вероятной причиной возникновения этих болезней может быть чумка - вирусное заболевание, от которого до сих пор погибают непривитые собаки.

Собаки могут болеть чумкой две-три недели и в это время может быть несколько обострений, во время которых животное с высокой вероятностью может умереть. По мнению исследователей, щенок, похороненный в Оберкасселе, перенес чумку в возрасте 3-4 месяцев. Он выжил и прожил еще три или четыре месяца, вероятно, только потому, что о нем заботились люди.

Тем временем в Антарктиде нашли древнейший лед.