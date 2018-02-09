Свобода слова: силовики "навещают" редакции СМИ [ Редактировать ]
На этой неделе героями новостей стали и сами журналисты. Правда, вместе с силовиками. Первыми в заголовки попали работники Радио "Вести". В четверг прямо с утра - здание торгового центра, в котором находится редакция, - оцепили нацгвардейцы. В помещение редакции - вошли люди в масках.
Сотрудников - не пускали, выходы заблокировали. Организатор вот таких следственных действий еще одно созданное недавно Агентство - по менеджменту и розыску активов. Официальное объяснение - в рамках дела по экс-министру налогов и сборов Александру Клименко - эти помещения, в которых работают "Вести", должны быть переданы в управление Агентству.
О давлении - тоже в четверг - заявили и сотрудники телеканала 1+1. Правда, уже со стороны Национального банка по требованию НАБУ.
Детективов заинтересовало движение средств на банковских счетах менеджмента, журналистов и других работников телеканала. Запрашивают даже сведения о зарплатных проектах. Руководство канала трактует такие действия исключительно как посягательство на свободу слова.
Кстати, на фоне вот такой активности силовиков уместно вспомнить и о давлении на наш телеканал. Даже поджог редакции новостей - не расследуется больше года! Следствию были предоставлены даже видеоматериалы с лицами поджигателей, но дело все равно с мертвой точки так и не сдвинулось.
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