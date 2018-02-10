В Италии мотоциклист расстрелял прохожих, есть пострадавшие [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В Пизе (Италия) мужчина на мотоцикле открыл огонь по прохожим, передает ANSA.
Сначала между мотоциклистом и пешеходом началась ссора из-за опасных маневров первого. Он начал стрелять сначала из небольшого пистолета, а затем ушел и вернулся с другим оружием.
В результате инцидента пять человек были ранены.
Спустя несколько часов после стрельбы злоумышленника не поймали, один раз поступала ложная информация о его местонахождении.
Ранее мы сообщали о нападении в маршрутке Львова.
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