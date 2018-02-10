В Италии мотоциклист расстрелял прохожих, есть пострадавшие Источник: EPA / UPG

В Пизе (Италия) мужчина на мотоцикле открыл огонь по прохожим, передает ANSA.

Сначала между мотоциклистом и пешеходом началась ссора из-за опасных маневров первого. Он начал стрелять сначала из небольшого пистолета, а затем ушел и вернулся с другим оружием.

В результате инцидента пять человек были ранены.

Спустя несколько часов после стрельбы злоумышленника не поймали, один раз поступала ложная информация о его местонахождении.

Ранее мы сообщали о нападении в маршрутке Львова.