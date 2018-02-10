В Киеве торчащая из моста арматура повредила десять автомобилей

В Киеве на Шулявском путепроводе торчащая из ямы арматура повредила десять автомобилей, передает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что некоторые водители чинят и заменяют колеса прямо на мосту.

Ранее мы сообщали о том, когда планируют отремонтировать путепровод.