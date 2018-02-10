В Калифорнии (США) океан приобрел ярко-голубой оттенок и начал светиться ночью, передает CNN.

Photo: CNN

Такое явление вызвано скоплением планктона у берегов. До этого океан был неспокойным и волны разбрасывали микроскопических существ по воде, поэтому заметить их было почти невозможно.

Photo: CNN

Теперь вода успокоилась и количество планктона, собравшегося у берегов, стало достаточным, чтобы увидеть свечение невооруженным глазом.

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