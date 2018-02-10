В Калифорнии засветился океан (фото) [ Редактировать ]
Источник: CNN
В Калифорнии (США) океан приобрел ярко-голубой оттенок и начал светиться ночью, передает CNN.
Photo: CNN
Такое явление вызвано скоплением планктона у берегов. До этого океан был неспокойным и волны разбрасывали микроскопических существ по воде, поэтому заметить их было почти невозможно.
Photo: CNN
Теперь вода успокоилась и количество планктона, собравшегося у берегов, стало достаточным, чтобы увидеть свечение невооруженным глазом.
Ранее мы рассказывали о тайне "кровавых дождей".
по теме
В США снежный шторм парализовал города
В аэропортах Детройта и Чикаго (США) отменили 1200 авиарейсов.
Facebook тестирует кнопку "Не нравится"
Facebook начал тестировать кнопку "Не нравится" на ограниченном числе пользователей соцсети
Курт Волкер и Владислав Сурков встретятся в марте
Уже в марте планируется новая встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Точная дата и место встречи еще не определены, но похоже, что принципиальные договоренности о новом раунде переговоров достигнуты.
Учительница химии проведет в тюрьме 10 лет за секс с учениками
36-летняя учительница химии Тиффани Гелига из штата Флорида, США, была поймана на живца полицией - во время любовного звонка 17-летнему школьнику.
Кризис в США начнется осенью - эксперт
один из самых известных украинских экономических аналитиков - Эрик Найман - считает, что уже осенью в Америке может начаться полноценный экономический кризис.