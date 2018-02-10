Погода на 10 февраля: Украину ждут снегопады [ Редактировать ]
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В субботу, 10 февраля, большую часть территории страны засыплет снегом, только Закарпатская, Николаевская и Одесская области останутся без осадков. Об этом сообщает Gismeteo.
На западе страны ночью температура воздуха составит −5... −3 °С, днем столбики термометров будут колебаться в пределах −2... +1 °С.
В северных, центральных и восточных областях ночью прогнозируется −5... 0 °С, днем температура воздуха составит +1...+3 °С.
В южной части ночью ожидается −1... 0 °С, днем воздух прогреется до +2...+3 °С.
В Киеве установится пасмурная и снежная погода. Температура воздуха в течение суток составит −1... +1 °С.
Ранее мы сообщали, что в Париже из-за снегопада закрыли Эйфелеву башню.
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