В субботу, 10 февраля, большую часть территории страны засыплет снегом, только Закарпатская, Николаевская и Одесская области останутся без осадков. Об этом сообщает Gismeteo.

На западе страны ночью температура воздуха составит −5... −3 °С, днем столбики термометров будут колебаться в пределах −2... +1 °С.

В северных, центральных и восточных областях ночью прогнозируется −5... 0 °С, днем температура воздуха составит +1...+3 °С.

В южной части ночью ожидается −1... 0 °С, днем воздух прогреется до +2...+3 °С.

В Киеве установится пасмурная и снежная погода. Температура воздуха в течение суток составит −1... +1 °С.

Ранее мы сообщали, что в Париже из-за снегопада закрыли Эйфелеву башню.