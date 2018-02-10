Нацотбор на "Евровидение 2018": кто прошел в финал (видео) [ Редактировать ]
10 февраля в Украине прошел первый национальный отбор конкурса "Евровидение-2018". Организаторами в этом году, как и в прошлом стали СТБ и UA:Перший.
За победу боролись такие исполнители: СONSTANTIN, Сергей Бабкин, LAUD, KAZKA, The ВЙО, Kozak System, VILNA, Pur:Pur, The Erised.
По результатам оценок жюри и голосованию телезрителей в финал национального отбора, который пройдет 24 февраля, проходят: LAUD, The Erised и VILNA
По оценкам жюри первое место занял певец LAUD.
А вот телезрители лучшим признали певицу VILNA.
Выступление группы The Erised
Второй полуфинал состоится уже 17 февраля. На сцену выйдут: Ingret Kostenko, MELOVIN, JULINOZA, TAYANNA, KADNAY, Yurcash, Mountain Breeze, ILLARIA, DILEMMA.
Кто стал членом жюри национального отбора на Евровидение 2018, читайте тут.
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