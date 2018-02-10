В Киеве хлебовоз провалился под землю (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 10 февраля, в Киеве на Голосеевском проспекте "Газель", перевозившая хлеб, провалилась под асфальт.
Об этом сообщили в Facebook.
"В Киеве на Голосеевском проспекте" Газель "хлебовозка, пытаясь доставить товар, провалилась под асфальт", - говорится в сообщении.
Напомним, авто от удара сплющило в "гармошку".
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