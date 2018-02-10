Сотрудник украинской полиции во время бытовой ссоры застрелил из табельного оружия гражданского, сообщает штаб АТО.

Где именно произошел инцидент и кто именно стал его участником пока не сообщается.

"По предварительной информации сегодня, 10 февраля, около часа ночи, вероятно во время бытовой ссоры представителем Национальной полиции Украины было применено табельное оружие против гражданского лица. В результате инцидента гражданское лицо, к сожалению, получило ранения, несовместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

Напомним, под Николаевом полицейские застрелили мужчину.