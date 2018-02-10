В Киеве на Голосеевском проспекте, 96 в результате ДТП без водоснабжения остались десятки домов, сообщает сообщает dtp.kiev.ua.

Была повреждена труба подачи холодной воды. Автомобиль вытащили из ямы, но порыв до сих пор не ликвидировали. Теперь очень много домов осталось без холодного водоснабжения.

Напомним, в Киеве хлебовоз провалился под землю.