Ученые-океанологи обнаружили смертоносное озеро в Мексиканском заливе. О результатах исследования говорится в журнале Oceanography.

Вода в "озере на дне моря" в пять раз соленее, чем в остальном заливе, и кроме этого, вода в нем насыщена метаном и сероводородом. Концентрация этих химических веществ слишком высока: в водоеме не живут живые организмы, а те, кто попадают туда случайно, погибают от интоксикации. Единственные, кто может обитать в озере – некоторые черви, моллюски и ракообразные.

Температура в этой части океана в разы выше, чем в других - 19 градусов по Цельсию. Сероводород и метан поступают из залежей, расположенных под слоем осадочных пород. Они имеют более высокую температуру, чем большая часть воды на этой глубине.

Напомним, в океане обнаружили трехметрового червя-хищника.