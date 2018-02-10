В Мексиканском заливе обнаружили смертоносное озеро [ Редактировать ]
Ученые-океанологи обнаружили смертоносное озеро в Мексиканском заливе. О результатах исследования говорится в журнале Oceanography.
Вода в "озере на дне моря" в пять раз соленее, чем в остальном заливе, и кроме этого, вода в нем насыщена метаном и сероводородом. Концентрация этих химических веществ слишком высока: в водоеме не живут живые организмы, а те, кто попадают туда случайно, погибают от интоксикации. Единственные, кто может обитать в озере – некоторые черви, моллюски и ракообразные.
Температура в этой части океана в разы выше, чем в других - 19 градусов по Цельсию. Сероводород и метан поступают из залежей, расположенных под слоем осадочных пород. Они имеют более высокую температуру, чем большая часть воды на этой глубине.
Напомним, в океане обнаружили трехметрового червя-хищника.
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