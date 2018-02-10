В Гонконге перевернулся пассажирский автобус, погибли люди [ Редактировать ]
В Гонконге двухэтажный автобус опрокинулся на бок.
Число жертв крупного ДТП увеличилось до 19-ти, пострадавших - до 60 человек, передает Центральное телевидение КНР.
#BREAKING At least 13 killed, 40 injured after a double-decker bus flipped on its side on Hong Kong’s Tai Po Road pic.twitter.com/JXIG6EQRjU— CGTN (@CGTNOfficial) 10 февраля 2018 г.
Напомним, автобус врезался в остановку.
по теме
В Киеве хлебовоз провалился под землю (фото)
В субботу, 10 февраля, в Киеве на Голосеевском проспекте "Газель", перевозившая хлеб, провалилась под асфальт.
ДТП в Тернополе: авто от удара сплющило в "гармошку" (фото)
В четверг, 8 февраля, в Тернополе произошло смертельное ДТП
"Успела лишь издать последний крик": студентку в наушниках переехал грузовик
В Англии студентка из Солфорда, Англия Оливия Войцеховска стала жертвой страшной аварии.
Масштабна ДТП: у США зіштовхнулися десятки автомобілів
Тамтешні поліцейські кажуть, ця аварія - одна з наймасштабніших, які будь-коли траплялися у штаті.
ДТП у Харкові: Олені Зайцевій продовжили термін перебування під вартою
Разом із кримінальним провадженням суд розглядатиме і 7 справ постраждалих. Вони вимагають від винуватців трагедії грошових компенсацій за смерть своїх близьких та втрачене здоров'я.