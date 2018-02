В Гонконге двухэтажный автобус опрокинулся на бок.

Число жертв крупного ДТП увеличилось до 19-ти, пострадавших - до 60 человек, передает Центральное телевидение КНР.

#BREAKING At least 13 killed, 40 injured after a double-decker bus flipped on its side on Hong Kong’s Tai Po Road pic.twitter.com/JXIG6EQRjU