ДТП у Харкові: Олені Зайцевій продовжили термін перебування під вартою

Разом із кримінальним провадженням суд розглядатиме і 7 справ постраждалих. Вони вимагають від винуватців трагедії грошових компенсацій за смерть своїх близьких та втрачене здоров'я.