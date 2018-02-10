В Киеве "гадалка" выманила у девушки крупную сумму [ Редактировать ]
В центре Киева мошенница "нагадала" женщине чуть больше, чем на 500 гривен.
Об этом сообщает полиция столицы.
Во время отработки территории сотрудники поискового отдела Подольского района и столичного главка полиции заметили подозрительную женщину и решили проследить за ней.
Злоумышленница подошла к прохожей и начала что-то быстро рассказывать, как потом выяснилось – гадать. 24-летняя девушка насколько была поражена услышанным, что вытащила из сумки 502 гривны и отдала их мошеннице.
Получив желаемое, аферистка пыталась скрыться, однако оперативники ее догнали. В порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины правоохранители задержали 38-летнюю жительницу Киевской области.
Напомним, в Киеве работают мошенники-гипнотизеры.
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