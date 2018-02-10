В центре Киева мошенница "нагадала" женщине чуть больше, чем на 500 гривен.

Об этом сообщает полиция столицы.

Во время отработки территории сотрудники поискового отдела Подольского района и столичного главка полиции заметили подозрительную женщину и решили проследить за ней.

Злоумышленница подошла к прохожей и начала что-то быстро рассказывать, как потом выяснилось – гадать. 24-летняя девушка насколько была поражена услышанным, что вытащила из сумки 502 гривны и отдала их мошеннице.

Получив желаемое, аферистка пыталась скрыться, однако оперативники ее догнали. В порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины правоохранители задержали 38-летнюю жительницу Киевской области.

Напомним, в Киеве работают мошенники-гипнотизеры.