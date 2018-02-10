В Украину возвращаются миротворцы ООН после 14-летней миссии [ Редактировать ]
В Украину из Либерии начали возвращаться миротворцы, которые находились там с миссией ООН в течение 14 лет.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.
В Украину прибыл основной контингент вертолетного отряда. В Либерии еще остались украинские военнослужащие во главе с командиром, полковником Виталием Панасюком, которые вовлечены в процесс свертывания миссии. В ближайшее время они должны организовать загрузку имущества и техники на авиационный и морской транспорт и свернуть миссию. После выполнения этого задания они вернутся в Украину.
Миротворческая миссия ООН 56-го отдельного вертолетного отряда Вооруженных Сил Украины будет завершена.
Напомним, Австрия готова рассмотреть участие своих военных в миротворческой миссии ООН на Донбассе.
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