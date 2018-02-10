Маша Ефросинина поделилась архивным фото [ Редактировать ]
Известная украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась снимком из своего детства.
Фото ведущая опубликовала в Instagram.
На днях у меня случился жаркий спор с одной знакомой, которая утверждала, что мама не должна говорить своей дочери , что та хороша собой, или попросту красива- мол, девочку это только испортит..... Я же сторонница обратной позиции - мама не просто должна, она обязана говорить своей дочери о Ее красоте- тем самым она участвует в формировании Ее самооценки ! Этим ни в коем случае нельзя девочку избаловать - если ты любящая мама, ты издаёшь нужные интонации и вибрации! Все равно найдутся в школе или ещё где-то те, кто наговорит ей гадостей или оскорбит внешность - все это проходили ....Но мама закладывает фундамент любви девочки к себе, ощущения себя настоящей женщиной! Знаю, что среди моих подписчиков есть много подростков! Так вот посмотрите на это фото. Тут мне 13 или 14лет . И если бы моя мама каждое утро , провожая меня в школу , не говорила мне , что я самая красивая девочка на свете , то мне - девочке с лицом мальчика и причёской Алексея Глызина, в принципе, оставалось пойти и утопиться в водах Керченского пролива:) #хвалитедетей #слушайтемам
Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
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