В Турции дети насмерть разбились в ДТП (фото) [ Редактировать ]
В турецком городе Кахраманмараш грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором находились взрослые и дети.
В результате аварии погибли по меньшей мере девять человек, из которых четверо – дети, сообщает Daily Sabah со ссылкой на турецкие СМИ.
"По меньшей мере девять человек, в том числе четверо детей, погибли, еще четыре человека получили ранения после того, как микроавтобус врезался в грузовик в турецком Кахраманмараш, город в районе Средиземноморья", – говорится в сообщении.
Напомним, в Гонконге перевернулся пассажирский автобус.
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