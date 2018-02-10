В турецком городе Кахраманмараш грузовик столкнулся с микроавтобусом, в котором находились взрослые и дети.

В результате аварии погибли по меньшей мере девять человек, из которых четверо – дети, сообщает Daily Sabah со ссылкой на турецкие СМИ.

"По меньшей мере девять человек, в том числе четверо детей, погибли, еще четыре человека получили ранения после того, как микроавтобус врезался в грузовик в турецком Кахраманмараш, город в районе Средиземноморья", – говорится в сообщении.

Напомним, в Гонконге перевернулся пассажирский автобус.