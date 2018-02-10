В Киеве в очереди на маршрутку убили мужчину [ Редактировать ]
10 февраля в Днепровском районе Киева произошла жуткая трагедия.
В очереди на маршрутку возник конфликт. По словам очевидцев, мужчина пытался пройти в автобус без очереди, передает strana.ua
Один из мужчин, которые стояли в очереди, сделал замечание другому пассажиру. После толкотни человек, который пытался сесть в автобус без очереди, достал нож и ударил своего оппонента в сердце.
Свидетели вызвали "скорую", однако ранение оказалось смертельным. Нападавший скрылся в неизвестном направлении. На месте работают следственно - оперативная группа, кинологи и криминалисты.
Напомним, в Днепропетровской области жестоко убили таксиста.
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