10 февраля в Днепровском районе Киева произошла жуткая трагедия.

В очереди на маршрутку возник конфликт. По словам очевидцев, мужчина пытался пройти в автобус без очереди, передает strana.ua

Один из мужчин, которые стояли в очереди, сделал замечание другому пассажиру. После толкотни человек, который пытался сесть в автобус без очереди, достал нож и ударил своего оппонента в сердце.

Свидетели вызвали "скорую", однако ранение оказалось смертельным. Нападавший скрылся в неизвестном направлении. На месте работают следственно - оперативная группа, кинологи и криминалисты.

Напомним, в Днепропетровской области жестоко убили таксиста.