В Кривом Роге полиция задержала трех соучастников похищения и убийства 20-летнего парня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.

Двадцатилетний парень был похищен в Кривом Роге месяц назад. Спустя три недели похитители, не получив от родных выкуп в размере 100 тысяч гривен, зверски его убили.

"Сложно поверить, что сейчас жизнь человека может стоить 100 тысяч гривен!? Столько они вымогали у отчаявшейся от горя матери. Для раскрытия этого преступления мы опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий", - написал Глуховеря.

Напомним, на Закарпатье жестоко убили супружескую пару.