Похитители зверски убили парня, не получив за него выкуп [ Редактировать ]
В Кривом Роге полиция задержала трех соучастников похищения и убийства 20-летнего парня.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.
Двадцатилетний парень был похищен в Кривом Роге месяц назад. Спустя три недели похитители, не получив от родных выкуп в размере 100 тысяч гривен, зверски его убили.
"Сложно поверить, что сейчас жизнь человека может стоить 100 тысяч гривен!? Столько они вымогали у отчаявшейся от горя матери. Для раскрытия этого преступления мы опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий", - написал Глуховеря.
Напомним, на Закарпатье жестоко убили супружескую пару.
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