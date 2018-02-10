Ученые сделали удивительное открытие о морских звездах (фото) [ Редактировать ]
Исследователи из Копенгагена обнаружили зрительные органы у морских звезд, живущих на глубине свыше 320 метров, пишет Proceedings of the Royal Society B.
Биологи изучили сенсорную систему 13 видов морских звезд, обитающих в Гренландском море, и нашли у 12 из них глаза - светочувствительные органы на концах ножек. При этом глаза были найдены даже у самых глубоководных организмов: от глубины зависел только размер зрачков.
Главные чувствительные органы некоторых представителей семейства иглокожих - это амбулакральные ножки, которые представляют собой небольшие трубчатые выросты с присосками на конце. Они отвечают за осязание, обоняние, здесь же находятся светочувствительные органы.
Самая развитая зрительная система среди иглокожих - у морских звезд: на концах ножек их лучей расположены глаза - несколько сотен омматидиев, каждый из которых, в свою очередь, оснащен сотней фоторецепторов.
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