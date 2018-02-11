Под Винницей и Днепром нашли склады с гранатометами [ Редактировать ]
Целые склады с оружием, в том числе - гранатометами, обнаружили в Днепропетровской и Винницкой областях. Арсеналы хранили местные жители, сообщили в Нацполиции. В Винницкой области - прямо в доме. Там изъяли шесть гранатометов РПГ-26, шесть выстрелов к ним, корпусы гранат и запалы к ним, 600 грамм взрывчатки, сигнальные пистолеты и 2 тысячи патронов разного калибра.
В Днепропетровской области - оружие нашли в гараже. Там обнаружили ручной пулемет Калашникова, три гранатомета РПГ-22, тринадцать корпусов гранат, запалы к ним, два пистолета 3 тысячи патронов. По обоим фактам открыты уголовные производства. За незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой подозреваемым светит до пять лет тюрьмы.
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