Целые склады с оружием, в том числе - гранатометами, обнаружили в Днепропетровской и Винницкой областях. Арсеналы хранили местные жители, сообщили в Нацполиции. В Винницкой области - прямо в доме. Там изъяли шесть гранатометов РПГ-26, шесть выстрелов к ним, корпусы гранат и запалы к ним, 600 грамм взрывчатки, сигнальные пистолеты и 2 тысячи патронов разного калибра.

В Днепропетровской области - оружие нашли в гараже. Там обнаружили ручной пулемет Калашникова, три гранатомета РПГ-22, тринадцать корпусов гранат, запалы к ним, два пистолета 3 тысячи патронов. По обоим фактам открыты уголовные производства. За незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой подозреваемым светит до пять лет тюрьмы.