10 февраля ушел из жизни украинский философ, академик НАН Мирослав Попович.

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман выразили соболезнования.

"В вечность отошел Мирослав Попович. Украина потеряла великого мыслителя и одного из своих неоспоримых моральных авторитетов. Вечная память человеку, который дал нам пример правды и свободы", - написал он.

"Умер Мирослав Попович. Украинский философ и академик НАН Украины. Он был настоящим моральным авторитетом для страны. Мои соболезнования родным и близким", - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в микроблоге Twitter.

Помер Мирослав Попович. Український філософ та академік НАН України. Він був справжнім моральним авторитетом для країни. Мої співчуття рідним та близьким. pic.twitter.com/lN0DEzRpjV — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 февраля 2018 г.

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