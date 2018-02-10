"Украина потеряла великого мыслителя": лидеры страны прокомментировали смерть Мирослава Поповича [ Редактировать ]
10 февраля ушел из жизни украинский философ, академик НАН Мирослав Попович.
Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман выразили соболезнования.
"В вечность отошел Мирослав Попович. Украина потеряла великого мыслителя и одного из своих неоспоримых моральных авторитетов. Вечная память человеку, который дал нам пример правды и свободы", - написал он.
"Умер Мирослав Попович. Украинский философ и академик НАН Украины. Он был настоящим моральным авторитетом для страны. Мои соболезнования родным и близким", - отметил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в микроблоге Twitter.
Помер Мирослав Попович. Український філософ та академік НАН України. Він був справжнім моральним авторитетом для країни. Мої співчуття рідним та близьким. pic.twitter.com/lN0DEzRpjV— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 10 февраля 2018 г.
Ранее мы публиковали цитаты украинского философа Мирослава Поповича.
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