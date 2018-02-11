Порошенко назвал главную проблему Украины [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Украины Петр Порошенко назвал главную проблему страны. Об этом он рассказал в интервью австрийскому изданию Profil.
"Коррупция всегда была и остается главной проблемой Украины", - отметил президент. Порошенко добавил, что именно по этой причине он призвал создать в 2018 году независимый антикоррупционный суд.
По словам президента, Киев планирует работать с западными спецслужбами по вопросу возвращения в страну средств, незаконно вывезенных олигархами и чиновниками.
Порошенко также упомянул об основных приоритетах страны. Он подчеркнул, что важнее всего для Украины - вступить в ряды НАТО и ЕС.
"Мы познакомились с Россией как агрессором. НАТО - единственный эффективный механизм коллективной безопасности", - сказал украинский лидер.
Накануне мы сообщали, что МВФ поможет Украине создать антикоррупционный суд. Посол Евросоюза заявил, что суд должен быть создан до президентских выборов.
Также podrobnosti.ua выяснили, что не так с законопроектом об антикоррупционном суде.
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