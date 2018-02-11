В США мужчина застрелил двоих полицейских [ Редактировать ]
В городе Уэстервилль (Огайо, США) мужчина застрелил двоих полицейских, передает пресс-служба муниципалитета города.
Изначально стало известно об одном погибшем, но вскоре в ведомстве сообщили о гибели второго полицейского.
"Мы с тяжелым сердцем сообщаем, что и второй офицер погиб при исполнении", - говорится в сообщении.
Правоохранители приехали по звонку в экстренную службу, на месте произошла перестрелка. Подозреваемый взят под стражу.
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