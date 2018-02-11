В городе Уэстервилль (Огайо, США) мужчина застрелил двоих полицейских, передает пресс-служба муниципалитета города.

Изначально стало известно об одном погибшем, но вскоре в ведомстве сообщили о гибели второго полицейского.

"Мы с тяжелым сердцем сообщаем, что и второй офицер погиб при исполнении", - говорится в сообщении.

Правоохранители приехали по звонку в экстренную службу, на месте произошла перестрелка. Подозреваемый взят под стражу.

Накануне в Италии мотоциклист расстрелял прохожих.