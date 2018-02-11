В Париже жилая баржа ушла под воду [ Редактировать ]
В Париже (Франция) возле моста Аустерлиц затонула жилая баржа "Луиза-Кэтрин", передает Ouest France.
Из-за того, что в Сене поднялся уровень воды, 70-метровое судно оказалось на затопленной набережной.
Во время буксировки на изначальное место судно повредили и оно затонуло через 15 минут.
Сообщается, что баржа должна была стать музеем или культурным центром. Ее собираются достать из воды и продолжить реставрацию, но из-за продолжающегося наводнения, дайверы не могут пока оценить точную степень ущерба.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о закрытии Эйфелевой башни из-за непогоды.
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