В Шотландии ликеро-водочный завод Twin River выпустил самый крепкий в мире джин, передает Daily Record.

Крепость напитка - 77%. Он имеет сливочно-ореховый аромат и маслянистую консистенцию. В лимитированном выпуске всего 101 бутылка.

Представитель бренда Райан Родес пояснил, что употреблять напиток нужно очень аккуратно, так как привычный людям джин содержит всего 40 - 50%.

Прошлый рекорд, установленный спиртным заводом по крепости джина, составлял 76% .

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