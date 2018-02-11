В Шотландии создали "убийственный" джин [ Редактировать ]
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В Шотландии ликеро-водочный завод Twin River выпустил самый крепкий в мире джин, передает Daily Record.
Крепость напитка - 77%. Он имеет сливочно-ореховый аромат и маслянистую консистенцию. В лимитированном выпуске всего 101 бутылка.
Представитель бренда Райан Родес пояснил, что употреблять напиток нужно очень аккуратно, так как привычный людям джин содержит всего 40 - 50%.
Прошлый рекорд, установленный спиртным заводом по крепости джина, составлял 76% .
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