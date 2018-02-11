В Соломенском районе Киева мужчина открыл огонь по компании людей возле кафе, передает Информатор.

Возле одного из кафе города стояли люди, вышедшие покурить. В это время к заведению подъехала девушка на автомобиле, к ней из кафе вышел парень.

Она, не выходя из авто, вступила с ним в перепалку. Внезапно молодой человек достал оружие и начал стрелять по толпе.

Всего прозвучало семь выстрелов. Молодым людям удалось выбить оружие из рук нападавшего, он сбежал с места происшествия. Девушка также скрылась.

Позже сам стрелявший позвонил в полицию и заявил, что у него забрали оружие.

"Хулигану 30 лет. С компанией, стоявшей у кафе-бара, он не знаком. В заведении конфликтов у них тоже не было. Почему открыл огонь по ним - большой вопрос. Стрелял из травматического оружия и ранил троих. К счастью, незначительно. Медики оказали помощь на месте", - сказано в сообщении.

Накануне в США злоумышленник застрелил двоих полицейских.