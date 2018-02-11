Гороскоп на 11 февраля для всех знаков зодиака Источник: Pixabay

11 февраля - достаточно расслабленный день, наполненный преимущественно хорошими событиями. Избегайте спешки, срочной работы и опрометчивых конфликтов.

Овен

В общении с близкими возникнут трудности, но вы их легко разрешите, если постараетесь быть объективными, а не занимать позицию обвинителя.

Телец

Постарайтесь проявить нежность и мягкость, именно эти черты характера помогут вам добиться желаемого сегодня.

Близнецы

В личной жизни назревают перемены. Есть большая вероятность встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения.

Рак

Не вступайте в эмоциональные ссоры и перепалки, это не приведет к доказательству вашей правоты и только заберет энергию. Направьте усилия в полезное русло.

Лев

Сегодня вас ждет удачный день в финансовых вопросах. Не бойтесь одалживать деньги тем, кто об этом попросит. Все вернется вовремя.

Дева

Вас охватит лень и нежелание действовать. Не ругайте себя за это, а поддайтесь сладкому безделью, вам давно пора хорошенько отдохнуть.

Весы

Постарайтесь не переоценить собственные силы - все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо.

Скорпион

Ваша честность обезоруживает. Более того, она смущает людей и ставит их в неловкое положение. Подумайте, действительно ли вы хотите достичь именно этого эффекта.

Стрелец

День пройдет без серьезных испытаний и больших успехов. Сосредоточьтесь на вопросах, которые можно решить достаточно легко, а на все остальное не обращайте внимания.

Козерог

На этот день можно наметить дела, за которые долго не хотелось браться. Если кто-то попросит совета или помощи, не отказывайте, если, конечно, это будет в ваших силах и компетенции.

Водолей

День окажется удачным, если вы не станете затевать споров с близкими людьми. Займитесь полезными делами или тем, что доставляет удовольствие.

Рыбы

Сегодняшний день не принесет вам никаких волнений. Проведите его с семьей где-нибудь за городом, если есть возможность.

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