Возле Мертвого моря образовалось около 6500 огромных карстовых воронок, поглощающих дома и уничтожающих дороги, передает BBC.

Мертвое море пересыхает и каждый год отсупает на метр. На месте ушедшей воды остаются залежи соли. Они высыхают и земля проседает, образовывая воронки. Самые большие достигают 50 метров в диаметре.

Израильский специалист Эли Раз исследует карстовые воронки уже 17 лет. Он считает необходимым привлечь внимание людей к экологическому кризису Мертвого моря и найти этому объяснение.

В то же время он считает, что пейзаж выглядит очень красиво. На берегу Мертвого моря формируются "соленые алмазы" - идиоморфные кристаллы соли и "соленый жемчуг".

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