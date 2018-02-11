С апреля 2018 года в Амстердаме (Нидерланды) введут строгие правила поведения для туристов, которые будут посещать квартал красных фонарей, известный как место работы проституток, передает NL Times.

Так, в квартал запретят большие экскурсионные группы, а гид должен будет получить специальное разрешение.

Туристам нельзя будет не только фотографировать женщин, но и пристально на них смотреть, а также употреблять наркотики и алкоголь.

Во время остановок туристы должны будут стоять спиной к витринам. Все экскурсии по кварталу должны будут заканчиваться до 23:00.

Нарушение этих правил приведет к штрафу от 190 до 350 евро.

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