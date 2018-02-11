Жители Олимпийской деревни в Пхенчане (Южная Корея) получили уведомление о землетрясении, передает Ренхап.

Any of my followers know Korean? pic.twitter.com/JBYOoUE8xS — Eric Adelson (@eric_adelson) 10 февраля 2018 г.

Сообщается, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло в воскресенье в 5:03 по местному времени приблизительно в 160 км от Пхенчхана.

"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 5 км к северо-западу от района Бук-Гу города Пхохана, провинция Кексан-Пукто, - говорится в сообщении.

Однако землетрясение произошло слишком далеко от Олимпийской деревни, чтобы причинить ущерб ее обитателям.

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