Одиночество: ученые назвали преимущества [ Редактировать ]
У одиноких людей есть масса преимуществ по сравнению с теми, кто живет в паре.
Об этом сообщает The Independent со ссылкой на результаты различных научных исследований.
Психологи выяснили, что люди без пары в среднем более популярны среди друзей в соцсетях и гораздо активнее с ними общаются. При этом отмечается, что не связанные с семьей друзья важны для хорошего настроения, в особенности в преклонном возрасте. Такие выводы по результатам наблюдений сделали социологи Наталья Саркисян и Наоми Герстел.
У одиноких людей есть больше возможностей развиваться физически. Согласно исследованиям, результаты которых были опубликованы в журнале Social Science and Medicine, люди без пары меньше подвержены ожирению, им присуще более стройное телосложение.
В то же время у людей, не связавших себя отношениями, больше времени остается на саморазвитие. Незамужние и неженатые более мотивированы к получению образования и достигают больших успехов в карьере. Об этом говорится сразу в нескольких исследованиях, опубликованных в разные годы.
"Сложившийся стереотип о том, что люди без пары несчастны и одиноки, а их единственная цель - найти себе партнера, является мифом", - рассказал Де Пауло, член Американской психологической ассоциации.
Напомним, врачи заявили, что одиночество смертельно опасно.
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