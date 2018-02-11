19-летний Брайан Роберто Варела из Снохомиша, США, признался, что ему было лень тащить тело 18-летней Элиссы Мэи Носэда в больницу, поэтому он просто лег спать, а наутро обнаружил, что она была мертва.

Мать погибшей девушки Джина Пирсон знала о Брайане и его общении с ее дочкой. Они переписывались в Snapchat на протяжении нескольких лет, а недавно стали вместе проводить время, пишет BuzzFeed.

В ту субботу Элисса ушла на вечеринку вместе с друзьями, чтобы отвлечься от недавнего расставания с молодым человеком. Среди них был и Брайан. Молодые люди разговорились, и парень позвал девушку к себе домой. В следующий раз Джина увидела дочь во вторник - мертвой, в мусорном баке, завернутой в черный мешок.

В крови девушки были обнаружены марихуана, кислота, кокаин и таблетки парацетамола. Ее ноги были переломаны. Под подозрение сразу попал 19-летний юноша, которого полиция и ранее подозревала в хранении наркотиков и оружия. Копы арестовали Брайана, и он тут же во всем признался.

В тот вечер он отдыхал вместе с Элиссой в своей квартире. Через час девушка стала жаловаться на тошноту. Тогда он дал ей таблетки парацетамола, а затем кислоты, "чтобы протрезветь". После приема девушка упала на пол без сознания. Он положил Элиссу на кровать и решил воспользоваться ее беспомощностью. Брайн начал насиловать девушку, но вдруг заметил, что она не дышит, а губы посинели. Парень не придумал ничего лучше, как сделать фото обнаженной девушки на своей кровати и похвастаться этим перед друзьями в соцсетях.

Пораженные участники переписки предложили Брайану вызвать полицию. Но тот сослался на занятость и ушел на рабочую смену, оставив тело Элиссы на кровати. Вернувшись через несколько часов, он еще раз глянул на тело девушки и лег спать рядом.

"Он написал в чат, что не слышит ее дыхания и добавил "LOL". Его забавил факт, что какая-то девушка не пережила секса с ним. Я предложил ему доставить девушку в больницу, но Брайан сказал, что слишком устал, и лег спать ", - говорит Джейсон Пепито.

Проснувшись утром, Брайан понял, что Элисса мертва. Тогда он взял в руку усопшей, разблокировал большим пальцем ее телефон и написал от ее имени в Snapchat, что она убежала из дома. Затем он засунул бездыханное тело Элиссы в мусорный пакет, в процессе ему пришлось сломать ей ноги. Труп девушки он выкинул в мусорный контейнер.

Во вторник он прочитал пост на странице в "Фейсбуке" матери Элиссы, что она числится пропавшей без вести. Тогда парень поспешил избавиться от телефона, выкинув его в поле по дороге в Линвуд. Но укрыться от полиции Брайан не смог.

Теперь Джина Пирсон живет воспоминаниями о своей дочери, которая поражала знакомых неукротимой энергией и желанием жить.

"Элисса даже защищала меня от школьных хулиганов. Она была бойкой и сильной девушкой. Все, что я могу сказать, - это то, что она была щедрой на помощь и очень любила жизнь", - говорит одноклассник Элиссы

Читайте также, как парни жестоко изнасиловали девушку.