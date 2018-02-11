Дональду Джеймсу Смиту предъявлены обвинения в убийстве первой степени, похищении и сексуальных домогательствах. Жертвой жителя Флориды стала восьмилетняя Лериш Перривинкл. История убийства оказалась настолько ужасающей, что суд уже в течение нескольких месяцев не может отобрать присяжных, которые были бы беспристрастны. В случае если будет доказана его вина, мужчине грозит пожизненное заключение, сообщает People.

Свою будущую жертву Дональд заманил вместе с ее мамой в продуктовый магазин в Джэксонвилле, пообещав им купить еду и одежду. Рейн Перривинкл сначала отказалась ехать вместе с незнакомым мужчиной, но он заверил ее, что там их ждет его жена вместе с 100-долларовой картой на покупки. Женщина не знала, что Дональд не был женат и только 21 день назад вышел из тюрьмы за сексуальное насилие, и доверилась ему.

Однако, пока они ехали к магазину, в какой-то момент Дональд исчез вместе с ребенком. Рейн сразу же позвонила в службу спасения: "Я молю Бога, чтобы он не убил ее и не изнасиловал". Тело девочки нашли на следующее утро. На ней было все то же оранжевое платьице, в котором она поехала в магазин.

Вскрытие показало, что Лериш получила "чрезвычайно шокирующие" травмы. Защита пыталась запретить некоторые из фотографий увечий к показу, но судья постановил, что присяжные увидят все снимки. Впрочем, свидетельские показания о предыдущих приговорах Смита все-таки запретили.

В 1977 году он был осужден за непристойное и похотливое поведение в отношении ребенка, которому было меньше 16 лет. В 1993 году он был приговорен к пяти годам тюремного заключения за попытку похищения несовершеннолетнего. В прошлом году Дональд признал себя виновным в попытке жестокого обращения с детьми.

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