Авиакатастрофа в России: подробности крушения [ Редактировать ]
В результате катастрофы Ан-148, на борту которого находился 71 человек, никто не выжил, передает ТАСС.
"Обломки обнаружены. Выживших нет", - сообщил агентству источник в экстренных службах.
По его словам, среди пассажиров самолета был один ребенок. Пассажиры и члены экипажа самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, были застрахованы.
Связь с экипажем самолета пропала через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Метка воздушного судна исчезла с локаторов. На борту Ан-148, по предварительным данным, было 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Самолет должен был приземлиться в оренбургском Орске в 18:35 по местному времени, сообщил представитель авиаузла.
Среди версий крушения - непогода и человеческий фактор. Разбившийся в Подмосковье Ан-148 был построен менее восьми лет назад, рассказал источник в экстренных службах. Ранее самолет эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал в том числе на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям".
Напомним, что появилось первое видео с места падения самолета.
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