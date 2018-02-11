В результате катастрофы Ан-148, на борту которого находился 71 человек, никто не выжил, передает ТАСС.

"Обломки обнаружены. Выживших нет", - сообщил агентству источник в экстренных службах.

По его словам, среди пассажиров самолета был один ребенок. Пассажиры и члены экипажа самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье, были застрахованы.

Связь с экипажем самолета пропала через несколько минут после взлета из аэропорта "Домодедово". Метка воздушного судна исчезла с локаторов. На борту Ан-148, по предварительным данным, было 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

Самолет должен был приземлиться в оренбургском Орске в 18:35 по местному времени, сообщил представитель авиаузла.

Среди версий крушения - непогода и человеческий фактор. Разбившийся в Подмосковье Ан-148 был построен менее восьми лет назад, рассказал источник в экстренных службах. Ранее самолет эксплуатировался в авиакомпании "Россия", где летал в том числе на зарубежных направлениях, а позже был передан "Саратовским авиалиниям".

Напомним, что появилось первое видео с места падения самолета.