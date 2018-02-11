На роковой рейс Москва - Орск были зарегистрированы 65 пассажиров. Все они в результате ЧП погибли.

Паблик Mash опубликовал полный список всех, кто находился на борту самолета, разбившегося вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Речь идет о 65 пассажирах и шести членах экипажа.

Члены экипажа:

Валерий Губанов - командир экипажа

Сергей Гамборян - второй пилот

Анастасия Славинская - бортпроводник

Виктория Коболь - проводник

Олег Сергеев - техник

Андрей Рябинин - техник

Пассажиры:

Кузьмин О.

Алексеенко К.

Хохлова О.

Насырова Е.

Козупица А.

Ульрих К.

Усачев В.

Давыдова Е.

Громов И.

Булатов Л.

Сон У.

Кармалеев Б.

Панченко С.

Гаврилов С.

Нормантович В.

Варсик С.

Николаева Л.

Ремарчук В.

Анохин В.

Анохина З.

Евгений Л.

Е. Лиманов

Калашник М.

Ципичко О.

Драгина М.

Курепов О.

Грачев А.

Бойкова Е.

Леонова О.

Сергошко А.

Толкачев И.

Коротков Е.

Ямаев Ю.

Гахраманов Н.

Ильинов Е.

Никитченко А.

Колодяжный А.

Красова Н.

Красова О.

Гаусс А.

Уразаева М.

Никитенкова Г.

Оставский И.

Момзикова К.

Киселева Е.

Назаров М.

Ведякина М.

Ведиборенко И.

Радчук И.

Акназаров Т.

Иванов В.

Толкачев В.

Толкачева Л.

Полетаев И.

Синицина Т.

Карпухин А.

Карпухина Т.

Долбин В.

Дмитренко Ю.

Гришова И.

Ковчуга Л.

Толмасова Д.

Мачнева С.

Александров И.

Тулькубаев Ф.

Мещерякова Н.

Нормантович А.

Читайте также подробности крушения самолета в России.