Авиакатастрофа в России: опубликован список погибших [ Редактировать ]
На роковой рейс Москва - Орск были зарегистрированы 65 пассажиров. Все они в результате ЧП погибли.
Паблик Mash опубликовал полный список всех, кто находился на борту самолета, разбившегося вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Речь идет о 65 пассажирах и шести членах экипажа.
Члены экипажа:
- Валерий Губанов - командир экипажа
- Сергей Гамборян - второй пилот
- Анастасия Славинская - бортпроводник
- Виктория Коболь - проводник
- Олег Сергеев - техник
- Андрей Рябинин - техник
Пассажиры:
- Кузьмин О.
- Алексеенко К.
- Хохлова О.
- Насырова Е.
- Козупица А.
- Ульрих К.
- Усачев В.
- Давыдова Е.
- Громов И.
- Булатов Л.
- Сон У.
- Кармалеев Б.
- Панченко С.
- Гаврилов С.
- Нормантович В.
- Варсик С.
- Николаева Л.
- Ремарчук В.
- Анохин В.
- Анохина З.
- Евгений Л.
- Е. Лиманов
- Калашник М.
- Ципичко О.
- Драгина М.
- Курепов О.
- Грачев А.
- Бойкова Е.
- Леонова О.
- Сергошко А.
- Толкачев И.
- Коротков Е.
- Ямаев Ю.
- Гахраманов Н.
- Ильинов Е.
- Никитченко А.
- Колодяжный А.
- Красова Н.
- Красова О.
- Гаусс А.
- Уразаева М.
- Никитенкова Г.
- Оставский И.
- Момзикова К.
- Киселева Е.
- Назаров М.
- Ведякина М.
- Ведиборенко И.
- Радчук И.
- Акназаров Т.
- Иванов В.
- Толкачев В.
- Толкачева Л.
- Полетаев И.
- Синицина Т.
- Карпухин А.
- Карпухина Т.
- Долбин В.
- Дмитренко Ю.
- Гришова И.
- Ковчуга Л.
- Толмасова Д.
- Мачнева С.
- Александров И.
- Тулькубаев Ф.
- Мещерякова Н.
- Нормантович А.
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