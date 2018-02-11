В Донецкой области боевики обстреляли фильтровальную станцию [ Редактировать ]
Донецкую фильтровальную станцию обстреляли боевики. Сообщается, что повреждены ограждения и бетонные перекрытия здания. Об этом пишет в Twitter пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
"В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения и дома фильтров — пробиты бетонные перекрытия", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что во время обстрела персонал скрывался в бомбоубежище. По состоянию на 10:00 воскресенья ГФС работает в штатном режиме.
Напомним, что ранее наблюдатели ОБСЕ установили направление обстрела Донецкой фильтровальной станции.
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