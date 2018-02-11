Донецкую фильтровальную станцию обстреляли боевики. Сообщается, что повреждены ограждения и бетонные перекрытия здания. Об этом пишет в Twitter пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения и дома фильтров — пробиты бетонные перекрытия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что во время обстрела персонал скрывался в бомбоубежище. По состоянию на 10:00 воскресенья ГФС работает в штатном режиме.

Напомним, что ранее наблюдатели ОБСЕ установили направление обстрела Донецкой фильтровальной станции.