Ушел из жизни известный украинский ученый и философ Мирослав Попович [ Редактировать ]
Ушел из жизни известный украинский ученый и философ Мирослав Попович. Директор института философии имени Григория Сковороды умер на 88 году жизни.
Он стал автором более 100 научных работ, получил немало наград, в том числе и орден Ярослава Мудрого.
В 2001 философ был удостоен премии имени Тараса Шевченко. Попович был и активным общественным деятелем. Во время Революции Достоинства призывал бороться за Независимую Украину и участвовал в Евромайдане.
Похоронят Мирослава Поповича 13 февраля на Байковом кладбище.
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