Ушел из жизни известный украинский ученый и философ Мирослав Попович

Ушел из жизни известный украинский ученый и философ Мирослав Попович. Директор института философии имени Григория Сковороды умер на 88 году жизни.

Он стал автором более 100 научных работ, получил немало наград, в том числе и орден Ярослава Мудрого.

В 2001 философ был удостоен премии имени Тараса Шевченко. Попович был и активным общественным деятелем. Во время Революции Достоинства призывал бороться за Независимую Украину и участвовал в Евромайдане.

Похоронят Мирослава Поповича 13 февраля на Байковом кладбище.