В Британии и США вирус заставил майнить криптовалюту государственные компьютеры [ Редактировать ]
11 февраля более 4200 сайтов, в том числе принадлежащих государственным организациям США и Великобритании, были заражены вирусом, который заставлял тайно майнить криптовалюту. Об этом сообщает The Register.
Издание пишет, что вирус представляет собой вредоносную версию плагина Browsealoud. Он проникал в компьютеры пользователей через инфицированные сайты и заставлял их майнить криптовалюту Monero, добывая деньги для хакеров.
Компания Texthelp, которая разработала Browsealoud, заявила, что приостановила работу плагина, пока не будет проведено расследование.
Майнинг - это вычисления для поддержки системы криптовалют, таких как биткоин, за которые полагается вознаграждение. По сути это способ добычи криптовалюты.
Напомним, что стоимость биткоина снова упала.
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