Мировые цены на нефть продолжают падать [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о тенденции снижения мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $62,62 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали до $59,06 за баррель.
Ранее мы сообщали об ускорении инфляции в Украине.
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