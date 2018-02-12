Оперативные данные электронных торгов говорят о тенденции снижения мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $62,62 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали до $59,06 за баррель.

Ранее мы сообщали об ускорении инфляции в Украине.