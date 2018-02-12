Авиакатастрофа в России: опубликовано видео момента крушения [ Редактировать ]
11 февраля самолет Ан-148 разбился в Московской области. Момент падения самолета засняла частная камера наблюдения.
Ранее мы собрали все детали происшествия в одном материале.
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