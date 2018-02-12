Биткоин: курс криптовалюты продолжает стремительно падать [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), за последние сутки снизилась на 2,55%. Об этом свидетельствуют данные Сoinmarketcap.
Вслед за биткоином также упали цены других криптовалют.
- Ethereum $807,57
- Ripple $0,946548
- Bitcoin Cash $1 203,63
Напомним, что мировые цены на нефть продолжают падать.
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