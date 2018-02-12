Код разгадан: в Великобритании покажут невидимые рисунки Леонардо да Винчи [ Редактировать ]
В честь 500-летия со дня смерти художника Леонардо да Винчи в Великобритании проведут выставку "Леонардо да Винчи: жизнь в рисунке". Показывать будут не традиционные работы гения, а невидимые - те, которые он тайно оставлял на своих рисунках. Об этом пишет Buro 24/7.
В сообщении говорится, что благодаря инфракрасному излучению, ученым удалось узнать, что скрывается на рисунках художника. Они обнаружили, что на листах бумаги, которые казались совершенно чистыми, размещены эскизы работы "Поклонение волхвов".
Ученые объясняют, что на протяжении веков рисунки стали невидимыми из-за высокого содержания меди в металлическом стилосе да Винчи. В результате химической реакции линии превратились в сульфат меди и стали прозрачными.
Выставка "Леонардо да Винчи: жизнь в рисунке" пройдет с 1 февраля по 6 мая 2019 года в различных музеях Великобритании. С 24 мая по 13 октября все рисунки вместе покажут в Букингемском дворце. Планируется, что в экспозиции будет задействовано 144 работы да Винчи. Это будет крупнейшая выставка работ художника за последние 65 лет.
Напомним, что на аукционе в Лондоне продадут "Музу" Пикассо.
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