В Иране представили новую баллистическую ракету [ Редактировать ]
11 февраля, в Тегеране (Иран) представил новую баллистическую ракету "Кадр". Об этом сообщает Fars.
В сообщении говорится, что жидкотопливная ракета была представлена в ходе мероприятий в честь 39-ой годовщины исламской революции в Тегеране. Ее дальность полета составляет 2 тыс. км.
Также была представлена новая модификация ракеты ближней дальности "Фаджр-5" и противотанковая управляемая ракета "Туфан 2-М". Кроме того, была продемонстрирована модель иранской подводной лодки класса "Фатех", которая сейчас проходит последний этап испытаний перед приемом на вооружение.
Ранее мы писали о том, что из Йемена запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии.
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