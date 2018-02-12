11 февраля, в Тегеране (Иран) представил новую баллистическую ракету "Кадр". Об этом сообщает Fars.

В сообщении говорится, что жидкотопливная ракета была представлена в ходе мероприятий в честь 39-ой годовщины исламской революции в Тегеране. Ее дальность полета составляет 2 тыс. км.

Также была представлена новая модификация ракеты ближней дальности "Фаджр-5" и противотанковая управляемая ракета "Туфан 2-М". Кроме того, была продемонстрирована модель иранской подводной лодки класса "Фатех", которая сейчас проходит последний этап испытаний перед приемом на вооружение.

Ранее мы писали о том, что из Йемена запустили баллистическую ракету по Саудовской Аравии.