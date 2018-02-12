Женщина занялась йогой прямо в самолете (видео) [ Редактировать ]
Чтобы перелеты были менее утомительными, специалисты рекомендуют немного разминаться в дороге. Именно так поступила пассажирка одного рейса. Правда, она не ограничилась обычной разминкой стоп, а решила выполнить полноценный комплекс упражнений. Об необычной пассажирке пишет Mashable.
Издание пишет, что девушка расположилась в проходе и приступила к занятию. При этом она совершенно не обращала внимания на других пассажиров, а чтобы не слышать их комментариев и сконцентрироваться на собственных ощущения, надела наушники.
Один из пассажиров выложил ролик с любительницей йоги в YouTube. На данный момент его просмотрело уже более 400 тыс. человек.
В комментариях одни назвали поведение девушки абсурдным, а другие даже считают, что авиакомпаниям следует разработать соответствующий план действий в случае подобных инцидентов.
Напомним, что стюард из Азии спародировал известный клип.
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