Курс доллара в Украине снова упал [ Редактировать ]
Национальный банк Украины на 12 февраля укрепил курс национальной денежной единицы до 27,05 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2705,8546 гривны (-6,5477);
– 100 евро – 3320,8954 (-2,3399);
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