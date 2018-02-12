Национальный банк Украины на 12 февраля укрепил курс национальной денежной единицы до 27,05 гривен за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2705,8546 гривны (-6,5477);

– 100 евро – 3320,8954 (-2,3399);

Напомним, что цена на нефть и биткоин также падает.