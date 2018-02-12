У Румунію намагалися переправити чотири партії цигарок [ Редактировать ]
Одразу чотири спроби контрабанди цигарок - викрили буковинські прикордонники. Усі епізоди сталися на пункті пропуску Порубне, що на кордоні з Румунією.
Двоє порушників виявилися румунцями, ще двоє - українці. Товар ділки перевозили в автомобілях. Схованки поробили в колесах, крилах та обшивці сидінь. А один зі спритників запакував півтисячі пачок - у коробки з печивом. Загалом за вихідні прикордонники вилучили сигарет на суму майже 300 тисяч гривень.
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