Одразу чотири спроби контрабанди цигарок - викрили буковинські прикордонники. Усі епізоди сталися на пункті пропуску Порубне, що на кордоні з Румунією.

Двоє порушників виявилися румунцями, ще двоє - українці. Товар ділки перевозили в автомобілях. Схованки поробили в колесах, крилах та обшивці сидінь. А один зі спритників запакував півтисячі пачок - у коробки з печивом. Загалом за вихідні прикордонники вилучили сигарет на суму майже 300 тисяч гривень.