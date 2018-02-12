Працівника СБУ намагалися "купити" організатори видобутку бурштину [ Редактировать ]
Дві тисячі доларів щотижня - пропонував керівникові одного з міжрайонних підрозділів СБУ - організатор незаконного бурштинового бізнесу на Рівненщині. За це просив лише не втручатися в його справи. Під час передавання частини грошей у кафе - ділка й затримали.
Правоохоронці повідомили, що затриманий не місцевий житель, проте керував видобуванням у північних районах області. Під час обшуку в нього знайшли 15 тисяч доларів, незареєстровану зброю та підробне посвідчення співробітника поліції.
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